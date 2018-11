Abatido, Roberto Carlos chega ao Hospital Copa D'Or O cantor Roberto Carlos encontra-se no Hospital Copa D''Or, zona sul do Rio, onde está o corpo de sua mãe, Laura Braga, que faleceu ontem. Muito abatido, Roberto estava escoltado por oito seguranças particulares e sete policiais. O cantor não deu entrevistas. A família decidiu que não fará velório, e o sepultamento acontecerá amanhã às 9h, no Rio.