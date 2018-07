Abbas denuncia 'provocações' O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, classificou ontem como "provocação" a decisão do premiê israelense, Binyamin "Bibi" Netanyahu, de declarar como patrimônio nacional de Israel dois lugares sagrados na Cisjordânia. "Sei que a União Europeia entende a natureza dessa provocação israelense", afirmou Abbas. "Essas provocações não podem contribuir de forma positiva para o processo de paz." No domingo, Bibi anunciou sua intenção de incluir a Tumba de Raquel, em Belém, e a Tumba dos Patriarcas, em Hebron, na lista dos patrimônios históricos de Israel. Abbas pediu à União Europeia que mantenha seu apoio ao restabelecimento das negociações de paz entre israelenses e palestinos e reiterou a vontade de seu governo de retomar as conversações.