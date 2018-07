Abbas discute reenviar resolução por condição de Estado ao Conselho de Segurança da ONU

A Jordânia continua membro do Conselho de Segurança enquanto vários outros países com vagas rotativas foram substituídos no Ano Novo.

Os palestinos esperam que esses estados sejam mais compreensíveis com a resolução exigindo a retirada de forças israelenses de territórios ocupados e independência até 2017, apesar de os Estados Unidos quase certamente vetariam novamente.

Abbas fez seu comentário em uma conferência cultural na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, a capital do autogoverno palestino.