Abbott tem vendas abaixo do previsto no 4o tri

A companhia, que pretende cindir seu negócio de drogas com prescrição até o fim deste ano, disse que teve lucro de 1,62 bilhão de dólares, ou 1,02 dólar por ação, no quarto trimestre, acima do 1,44 bilhão de dólares ou 0,92 dólar por ação um ano antes.

Excluindo itens especiais, a companhia lucrou 1,45 dólar por ação. Analistas previram, em média, 1,44 dólar por ação, de acordo com o serviço Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita global de 10,38 bilhões de dólares ficou pouco abaixo das expectativas de Wall Street, de 10,63 bilhões de dólares.

O porta-voz da Abbott, Scott Stoffel disse que muito da queda da receita se deu porque as vendas avançaram apenas 0,2 por cento, ajudado por fatores cambiais, em vez do aumento de 1 por cento esperado pela empresa.

A companhia prevê para 2012 lucro de 4,95 dólares a 5,05 dólares por ação. A previsão média de Wall Street é de 5,02 dólares por ação.

As vendas globais de drogas prescritas cresceram 6,7 por cento no quarto trimestre, para 4,78 bilhões de dólares, enquanto as vendas de produtos nutricionais saltaram quase 9 por cento, para 1,56 bilhão.

As vendas de produtos vasculares, incluindo stents cardíacos, cresceram apenas 0,6 por cento, para 826 milhões de dólares.

