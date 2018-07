Abelhas forçam xerife a se trancar em viatura nos EUA

Um xerife no Estado americano da Carolina do Norte foi obrigado a se trancar por horas em sua viatura por causa de um enxame de abelhas.

Brandon Jenkins disse que parou em uma rodovia para ajudar o motorista de um caminhão quebrado. O caminhão levava 60 caixas com abelhas e pelo menos uma delas havia se rompido.

As abelhas começaram a rodear o xerife, que se abrigou em seu carro. Ele ficou dentro da viatura até que as autoridades resolveram o problema.

No final, apicultores borrifaram água para evitar que as abelhas fossem para muito longe e depois atraíram o enxame para uma caixa lambuzada com mel. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.