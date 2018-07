Aberdeen é afetada por saída de clientes de mercados emergentes

A segunda maior gestora de recursos independente do Reino Unido disse que recebeu quase um terço a menos de dinheiro novo nos três meses encerrados em dezembro do que no trimestre de setembro. Sua pilha de ativos foi cortada em 4,4 bilhões de libras (7,2 bilhões de dólares).

A empresa destacou uma nova lista de negócios em análise, que iria adicionar 2 bilhões de libras de dinheiro novo para seus fundos nos próximos meses. Mas o presidente-executivo Martin Gilbert disse esperar que uma tendência geral mais fraca persista.

"Os fluxos de negócios continuaram a refletir o sentimento negativo em relação a investimentos, especialmente na Ásia e nos mercados emergentes, particularmente em relação a estes últimos e particularmente no final do trimestre", disse Gilbert. "Nós temos apenas que sentar e esperar o sentimento se recuperar".