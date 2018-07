De acordo com a nota, assinado pelo presidente da Abert, Emanoel Soares Carneiro, "profissionais e veículos de comunicação têm sido alvos cada vez mais frequentes do narcotráfico e do crime organizado" e é preciso agilidade das autoridades. "Sob pena de vermos a liberdade de expressão e de imprensa, princípios vitais à democracia, ameaçada por imposição da violência", diz o texto.