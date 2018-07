Aberta há 8 anos, USP Leste obtém licença ambiental

A unidade deveria ter a licença para funcionar, mas a USP Leste operava desde 2005 sem o documento e as medidas técnicas necessárias. Em 2011, vistoria da Cetesb constatou que os drenos até então instalados não estavam funcionando. Por estar na várzea do Rio Tietê, toda a área ocupada pela unidade - e também as vizinhas - apresentam problemas de poluição de solo.

Segundo a USP, para que a licença fosse concedida em definitivo, um grupo foi formado para trabalhar apenas com esse assunto - chamado Comissão Especial do Meio Ambiente. Em conjunto com a Superintendência de Espaço Físico, a unidade teve de tomar providências técnicas para promover a exaustão dos gases do subsolo e manter um sistema permanente de monitoramento de riscos ambientais da área. A universidade também contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), ligado à USP, para auxiliar no projeto.

Apesar de obter a licença, a universidade precisa manter uma série de ações para que a área não corra riscos. A USP informou que desde 2005 vem mantendo contatos com a Cetesb para realizar todas as medidas para obter a licença para as edificações.

Segundo o diretor da USP Leste, José Jorge Boueri Filho, a licença é um passo importante para a expansão da unidade - que deve ocorrer em um terreno vizinho. "As medidas ambientais na nova área serão uma extensão do que a Cetesb já aprovou", disse. A USP Leste tem quase 6 mil alunos e oferece 10 graduações. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.