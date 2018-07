Abertas as inscrições para a Expoinel 2010 A 39.ª Exposição Internacional do Nelore (Expoinel), principal mostra da raça no País, abriu anteontem suas inscrições. O evento, organizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, ocorre de 16 a 26 de setembro, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). O valor unitário da argola para até 15 animais é de R$ 220 (sócios) e R$ 320 (não sócios). Acima de 15 animais o valor é de R$ 200 (sócios) e R$ 300 (não sócios). Inscrições no site www.nelore.org.br.