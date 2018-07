Abertas as inscrições para pedidos de bolsa Começam hoje e terminam na sexta-feira as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni). Na inscrição, online. é preciso informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2010, além do número do CPF. As bolsas de 100% e 50% são para cursos com início no 2.º semestre de 2011. Podem se candidatar às bolsas integrais quem tem renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. As parciais são para os estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.