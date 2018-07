Abertas as inscrições para projeto Começa hoje o prazo para que grupos de teatro e circo enviem seus projetos a fim de participar da campanha Vá ao Teatro, organizada pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Associação Paulista dos Amigos das Artes. A campanha acontece entre 26 de outubro e 13 de dezembro na Capital e busca estimular o público a assistir aos espetáculos em cartaz, que cobrarão ingressos a R$ 5. As inscrições estão abertas até o dia 10 de outubro e podem ser feitas pelo e-mail vaaoteatro@apaa.org.br ou por correio, com projetos enviados para o seguinte endereço: Rua Conselheiro Ramalho, 538, São Paulo, SP. O CEP é 01325-000.