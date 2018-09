Abertas inscrições para casamento coletivo em SP

Para participar, os casais devem comprovar mais de um ano de residência em Guarulhos e possuir renda mensal conjunta de no máximo três salários mínimos vigentes, cerca de R$ 1.635,00. Com exceção das alianças, todos os procedimentos são gratuitos, incluindo cartório e vestido.

O primeiro Casamento Coletivo da cidade ocorreu em junho deste ano e uniu 500 casais em uma cerimônia ecumênica, com direito a bolo, foto e bênção - católica e protestante. Os vestidos para as noivas foram emprestados por lojas da cidade e as fotos foram tiradas por um grupo de fotógrafos voluntários.

As inscrições para o casamento de 2012 podem ser realizadas até 29 de setembro, na sede da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, na Alameda Tutoia, 534, Gopoúva - Guarulhos, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem ligar para o telefone 11-2472-5178.