Abertas inscrições para Escola Voluntária

As inscrições para a 10.ª edição do Prêmio Escola Voluntária estão abertas. Neste ano, para comemorar o marco, os estabelecimentos vencedores receberão prêmios em dinheiro. Além dos Estados de São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas e o Distrito Federal, que participaram nos anos anteriores da premiação, Bahia e Santa Catarina também foram convidados. Podem concorrer ao prêmio escolas públicas e particulares e alunos matriculados no 9.º ano do ensino fundamental ou do ensino médio. As inscrições devem ser feitas até 15 de julho pela internet, no escolavoluntaria.com.br, ou pelo correio (Rua Radiantes, 13, Morumbi, SP).