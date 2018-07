Abertas inscrições para o 21º Curso Estado

Jornalistas formados em 2008 e 2009 e estudantes de jornalismo que concluam o curso este ano podem se inscrever até 4 de julho para o 21.º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Estado. Além das 30 vagas oferecidas a brasileiros, há 5 postos adicionais para universidades do exterior. O curso será realizado em São Paulo entre 1.º de setembro e 10 de dezembro. A ficha de inscrição está na internet (www.estadão.com.br/talentos). No final do curso, patrocinado por Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo, os novos profissionais integram o Banco Estado de Talentos.