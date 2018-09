O Museu Exploratório de Ciências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu inscrições para a 2ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. Podem participar estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o País. A primeira etapa começa em 19 de agosto. Mais informações: www.unicamp.br/unicamp.