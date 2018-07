Aberto há dois meses, parque em SP está abandonado

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, que investiu R$ 2,5 milhões no local, admite que a área está com "problemas de manutenção" (leia abaixo). No dia da inauguração, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) disse que "com a entrega, vamos atingir a marca de cem parques abertos na cidade até o fim da gestão".

No local, o mato está tão alto que em alguns pontos impede a passagem das pessoas. Lixo e garrafas PET estão espalhados. Os 12 banheiros químicos estão tomados pela sujeira e os dois bebedouros, quebrados. O mesmo ocorre com os equipamentos para uso da terceira idade. Os únicos quatro bancos de madeira estão no meio do matagal.

Na semana passada, o Cades concluiu que fechar o Parque Leopoldina-Villas-Bôas é a melhor alternativa, já que o local não oferece condições de segurança aos usuários. "Esse parque é uma conquista, mas do jeito que está não tem nenhuma condição de funcionamento", diz o conselheiro do conselho Reinaldo Holdschip.

Os oito conselheiros do Cades vão pedir oficialmente, na semana que vem, o fechamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e notificar também o governo do Estado, parceiro na construção da área de lazer.

Defesa

Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente informou que o parque está na primeira fase de implementação. O documento informa que realmente está havendo problemas na manutenção. "A Prefeitura ainda não pôde licitar a manutenção, pois ainda não foi concluído o procedimento jurídico com o governo estadual formalizando o convênio que vai permitir que a Prefeitura assuma a administração da área e faça as licitações necessárias para manutenção."

De acordo com a pasta, o termo para realizar a licitação está pronto. Enquanto o processo não é concluído, a secretaria afirma que estão sendo feitas limpezas emergenciais acertadas com a Sabesp, que era dona do terreno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.