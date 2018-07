No registro de ocorrência, a delegada, da 19ºDP, é acusada de crime de desobediência e desacato por ter reagido à abordagem do policial durante a blitz. A acusação contra o tenente é de abuso de autoridade e lesão corporal por ter prendido a delegada com algemas. O caso será encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil do Rio que vai apurar a possível transgressão disciplinar da delegada.