Aberto inquérito para apurar vazamento no RS A Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul (Delemaph) abriu inquérito policial para apurar a autoria e a materialidade de crime ambiental, provocado pelo vazamento de petróleo no município de Tramandaí, na quinta-feira, 26.