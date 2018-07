Abertura de postos do Detran em SP já atrasa 4 meses

Em agosto do ano passado, quando detalhava os planos do projeto que resultou na desativação do antigo prédio do órgão, no Ibirapuera, na zona sul, o Detran informou que entregaria as duas novas unidades entre novembro e dezembro do mesmo ano. Em setembro, a previsão foi alterada para janeiro de 2010.

O Detran afirma que, quando o atual diretor, Carlos José Paschoal de Toledo, assumiu o cargo, em novembro, determinou uma auditoria em todos os contratos do órgão - o que incluiu os acordos para construção das unidades e o aluguel com os shoppings. Isso teria causado os atrasos. O antecessor de Toledo foi afastado após denúncias de corrupção.

Segundo o Detran, quando prontos, os dois postos vão oferecer todos os serviços realizados pelo órgão, que hoje atende em um prédio na Avenida do Estado, ao lado da Estação Armênia do Metrô, e na Rua Boa Vista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.