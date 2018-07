Abiec eleva previsão de exportação de carne a US$5,3 bi em 2011 A indústria revisou para cima sua estimativa para as receitas com exportações de carne bovina do Brasil em 2011, para 5,3 bilhões de dólares, um valor que se aproxima do recorde de 5,4 bilhões de dólares registrado em 2008, por conta dos preços mais altos registrados neste ano, informou a Abiec nesta terça-feira.