Abilio Diniz abre procedimento arbitral contra Casino

Em breve comunicado, a assessoria de imprensa de Abilio informou que o procedimento arbitral "tem por finalidade assegurar que o Casino cumpra o acordo de acionistas da Wilkes", holding de controle do Pão de Açúcar.

Além disso, o empresário busca que o grupo francês "se abstenha de praticar ações que violem o cargo de Abilio Diniz como presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar".

Abilio transferiu o controle que detinha no Pão de Açúcar ao Casino em junho, como previsto em acordo de acionistas. Ele manteve o comando do Conselho de Administração, mas com minoria de assentos.

Em reunião na semana passada, o Conselho de Administração elegeu os membros do recém-criado Comitê de Governança Corporativa, deixando Abilio fora do grupo.

O empresário entendia que deveria ter cadeira no comitê e questionou a competência definida para o órgão, de ser o elo entre a diretoria executiva e o Conselho de Administração. No entendimento de Abilio, essa é uma atribuição do próprio chairman.

As relações entre Abilio e Casino azedaram em meados de 2011, quando o empresário tentou unir o Pão de Açúcar ao Carrefour no Brasil, irritando o sócio francês que acusou o então controlador da varejista brasileira de tentar minar o acordo de acionistas na holding Wilkes.

Desde que Abilio passou o controle do Pão de Açúcar ao Casino, especula-se sobre as tratativas entre os sócios para a eventual saída do empresário da empresa, em uma operação que poderia envolver a ViaVarejo, unidade de eletroeletrônicos e comércio online do grupo.

(Por Cesar Bianconi)