Abilio Diniz é eleito presidente do Conselho de Administração da BRF

A chapa única inclui Sérgio Rosa como vice-presidente do conselho. Rosa foi presidente da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, um dos principais acionistas da BRF.

Abilio substituirá Nildemar Secches na presidência do conselho da BRF, executivo que esteve à frente das negociações para a formação da empresa, resultante da incorporação da Sadia pela Perdigão.

A indicação de Abilio para a presidência do Conselho da Administração da BRF levantou questionamento sobre possíveis conflitos de interesse, uma vez que o empresário também é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, maior distribuidor dos produtos da BRF.

Abilio promoveu nesta terça-feira um novo leilão de venda de ações preferenciais que possui do Pão de Açúcar, poucas horas antes de ter o seu nome avaliado pelos acionistas da BRF.

(Por Aluisio Alves; texto de Roberto Samora)