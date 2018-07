Abilio Diniz quer levar Pão de Açúcar ao Novo Mercado, diz fonte O presidente do Conselho de Administração do Pão de Açúcar, Abilio Diniz, quer levar a maior rede varejista do país para o Novo Mercado da Bovespa, ambiente que exige maior grau de governança corporativa, disse à Reuters nesta sexta-feira uma fonte a par do assunto.