Abiove eleva estimativa da safra de soja 2013/14 para 86,6 mi t A produção de soja na safra 2013/14, que está sendo plantada e deve ser colhida nos primeiros meses do ano que vem, foi estimada em 86,6 milhões de toneladas, disse nesta terça-feira a entidade que representa as grandes indústrias do setor.