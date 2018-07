Abiove eleva previsão de embarques de soja; indica aperto

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) estimou as exportações em 2012/13 (fevereiro-janeiro) em 31 milhões de toneladas, mas o volume é inferior ao que Brasil efetivamente já exportou no ano calendário de janeiro a setembro, de 31,6 milhões de toneladas, segundo dados do Ministério da Agricultura.

Isso acontece porque em janeiro de 2012, que não entra na conta da Abiove, o Brasil exportou um volume atipicamente alto, de 1 milhão de toneladas, mas indica de qualquer forma que os estoques estão acabando após uma quebra de safra e fortes exportações em meses anteriores.

Pelas previsões da Abiove, o Brasil poderia exportar somente mais 1 milhão de toneladas entre outubro e janeiro de 2013. No entanto, apenas nas três primeiras semanas deste mês as exportações de soja do país somaram 700 mil toneladas, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior.

O dado reforça a expectativa do mercado de baixos embarques do produto nos próximos meses e de exportações praticamente inexistentes no início de 2013, antes que uma safra recorde comece a chegar nos portos. Nesta temporada, o Brasil está disputando com os EUA a liderança nas exportações da oleaginosa.

"Em fevereiro (de 2013) pode ter alguma coisinha" de exportação de soja com a entrada da nova safra, afirmou o secretário-geral da Abiove, Fábio Trigueirinho, em entrevista à Reuters.

Mas em janeiro, antes de a colheita ganhar ritmo, "acho que será zero" a exportação, acrescentou ele.

A exceção nos embarques do setor em janeiro seria a exportação de farelo de soja, indicou o executivo da Abiove, acreditando em oferta do produto processado para exportação no primeiro mês de 2013.

A associação manteve a previsão de safra para a temporada 2013/14 (ano agrícola 2012/13) em 81,3 milhões de toneladas, ante 66,8 milhões de toneladas na temporada anterior, quando o país sofreu os efeitos uma severa seca.

A entidade, por outro lado, reduziu levemente a previsão de processamento de soja no atual ano industrial para 35,1 milhões de toneladas, ante 35,3 milhões na previsão de setembro.

A Abiove ainda manteve a projeção de estoques finais em 1,2 milhão de toneladas.

(Por Roberto Samora)