Abiove eleva previsão de exportação de soja em 12/13 A exportação de soja do Brasil no ano industrial 2012/13 (fevereiro-janeiro) foi estimada em 31 milhões de toneladas, ante 30,5 milhões na previsão anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).