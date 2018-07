Abiove mantém estimativa de safra de soja do Brasil em 74,6 mi t

A previsão, válida para a safra cuja colheita está próxima de começar em algumas áreas do Centro-Oeste, indica um recorde ante a temporada anterior, segundo os números da Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais).

Na temporada 11/12, o Brasil colheu 74,3 milhões de toneladas, de acordo com a associação que reúne empresas como Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Maggi.

"Não deu pra avaliar bem os impactos do clima, outras consultorias estão nessa linha, e a nossa pesquisa com os associados resultou nessa média de produção", afirmou o economista da Abiove, Daniel Amaral.

As incertezas na nova safra estão relacionadas principalmente ao clima no Sul do país, onde a falta de chuva já comprometeu a produtividade de algumas lavouras no Paraná (segundo produtor do país), embora ainda não existam dados exatos sobre as perdas.

"Mais um mês e teremos números mais exatos", comentou Amaral, lembrando que a manutenção da safra recorde se justifica pelo incremento de área na nova safra.

Nesta segunda-feira, consultoria Céleres também manteve sua estimativa de safra na comparação com dezembro, mas apontando um número maior, de 75,6 milhões de toneladas -a Céleres tem um dos números mais elevados entre os analistas privados.

EXPORTAÇÃO

Assim como fez na estimativa de dezembro, Abiove voltou a elevar a estimativa para a exportação da oleaginosa no ano industrial 2012/13 para um recorde de 34 milhões de toneladas, ante 33,5 milhões previstos anteriormente. O ano 12/13 começa em fevereiro.

A entidade também elevou nesta segunda-feira sua previsão de exportação de soja no ano 11/12, que se encerra neste mês. A estimativa foi aumentada para 33,2 milhões de toneladas, contra 32,6 milhões em dezembro.

O processamento de soja em 2012/13 foi estimado em 37,6 milhões de toneladas, estável ante dezembro, contra 36,5 milhões na temporada 11/12. O processamento em 12/13, caso seja atingido, também será o maior da história do país.

(Por Roberto Samora; edição da Adriana Garcia)