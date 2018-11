Abiove mantém estimativa de safra de soja em 74,6 mi t

A previsão, válida para a safra cuja semeadura está perto do final no Brasil e com colheita já a partir de janeiro, em algumas áreas do Centro-Oeste, indica um recorde ante a temporada anterior, segundo os números da Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais).

Na temporada 11/12, o Brasil colheu 74,3 milhões de toneladas, de acordo com a associação.

A Abiove elevou a estimativa para a exportação da oleaginosa em 12/13 a 33,5 milhões de toneladas, ante 33 milhões de toneladas na previsão de novembro, contra 32,6 milhões de toneladas do ciclo anterior. (Detalhes no quadro abaixo)

O processamento de soja em 2012/13 foi estimado em 37,6 milhões de toneladas, estável ante novembro, contra 36,5 milhões na temporada anterior. O processamento em 12/13, caso seja atingido, também será o maior da história do país.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Abiove não fez nenhum comentário adicional sobre uma nova lei que, de acordo com a entidade, levará o Brasil a exportar mais soja e menos derivados.

A entidade avaliou na semana passada que uma Medida Provisória publicada no início do mês poderá resultar em exportações adicionais de 10 milhões de toneladas do grão ao ano, em detrimento de menores vendas de farelo e óleo.

