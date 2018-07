Abiove reduz previsão de safra de soja do Brasil para 82,1 mi t A safra de soja do Brasil no ano industrial 2013/14, que corresponde ao ano-safra 2012/13, foi estimada em 82,1 milhões de toneladas, ligeiramente inferior ante a previsão de março, de 82,3 milhões de toneladas, apontou um relatório da Associação Brasileira das Indústrias e Óleos Vegetais (Abiove) nesta quarta-feira.