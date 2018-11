ABL elege Ana Maria Machado presidente

"Daremos continuidade à linha de atividades voltadas para a promoção dos melhores valores da cultura nacional e da língua portuguesa. Dirigiremos nossa ênfase para duas celebrações em particular: o centenário de morte do Barão do Rio Branco e a celebração do centenário de nascimento de Jorge Amado", disse.

Ao longo deste ano, a ABL foi dirigida por Marcos Vinicios Vilaça, e Ana Maria desempenhou a função de secretária-geral. Ela ingressou na Academia em 24 de abril de 2003, substituindo Evandro Lins e Silva na cadeira 1.

Em 40 anos, Ana Maria escreveu mais de 100 livros, publicados em 18 países, com venda de mais de 18 milhões de exemplares. Nascida no Rio, inicialmente se dedicou à pintura, mas se formou em Letras na atual Universidade Federal do Rio de Janeiro.