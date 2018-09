ABL inaugura estátua de Joaquim Nabuco no Rio O pernambucano Manuel Bandeira ganhou a companhia do conterrâneo Joaquim Nabuco na praça que leva seu nome, no centro do Rio de Janeiro. Ambos eram membros da Academia Brasileira de Letras (ABL) e ganharam estátuas de bronze instaladas perto da sede da instituição - Bandeira, há 4 anos; Nabuco, hoje, quando o monumento foi inaugurado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB).