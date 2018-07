ABNT lança norma para mercado de carbono A Associação Brasileira de Normas Técnicas lança nesta quinta-feira uma norma para o mercado voluntário de carbono (NBR 15948:2011). Resultado de mais de um ano de estudo, a norma especifica princípios, requisitos e orientações para a comercialização de Reduções Verificadas de Emissões (RVE) no mercado voluntário de carbono no Brasil, incluindo requisitos para transparência de informações e registro de projetos. "Isso permitirá que as empresas não apenas forneçam créditos, mas possam comprá-los, contribuindo mais no combate ao aquecimento", avalia o diretor da WayCarbon, Marco Antonio Fujihara.