Abordagem policial termina com protesto e feridos no Rio Uma a abordagem de policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) a três suspeitos na noite de ontem, na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, terminou em protesto, feridos e prisão. Quando conversavam em uma viela, os três suspeitos foram abordados pelos policiais, mas um deles, irritado, xingou os agentes e entrou em luta corporal com o policial, tentando desarmá-lo. Alguns tiros foram disparados durante a luta, mas ninguém foi baleado - o PM ficou levemente ferido.