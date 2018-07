Abraji critica prisão de repórter em desocupação no Rio Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) condenou a prisão do repórter Bruno Amorim, do jornal O Globo, durante a reintegração de posse o prédio da companhia telefônica Oi no bairro do Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro. "A ação violenta contra a imprensa" é um "desserviço" e um ataque "ao direito à informação de toda a sociedade", afirma a entidade.