Abrasce: vendas em shoppings devem crescer 9% em 2014 A desaceleração do crescimento do faturamento dos shoppings em 2014 será decorrente do recuo do crescimento da economia brasileira. Para o ano, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) prevê um avanço de 8% a 9% nas vendas brutas, para R$ 140 bilhões. Em 2013, a associação começou com uma projeção de incremento de 12%, passou para 10% no meio do ano e registrou alta de 8,6%, para R$ 129,2 bilhões. Em 2012 ante 2011, esse porcentual de crescimento chegou a 10,18%.