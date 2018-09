Abrigados em igreja são retirados às pressas em SC

Uma operação de evacuação foi mobilizada às pressas, às 22 horas desta quinta, 27, para a retirada de dezenas de pessoas de um abrigo montado num galpão de uma igreja no Braço do Baú, em Ilhota. Um novo deslizamento de terra ocorrido às 18h40 destruiu casas que ainda estavam em pé, o que represou um rio e se tornou um perigo. O abrigo, aparentemente seguro, ficava abaixo do represamento. O desespero dos moradores é de que a água pudesse ir na direção da igreja e causar destruição em massa. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Não chovia no momento do deslizamento, mas minutos antes houve uma chuva de média intensidade. O solo do local está fragilizado com as últimas precipitações. Na parte que deslizou ontem não havia sinais de quedas anteriores, mas em todo o entorno há sinais de deslizamentos. Os desabrigados estão desde sábado na igreja e foram levados para lá porque suas casas foram destruídas. Ao constatarem os estragos do novo deslizamento, entraram em desespero. Desde sábado, Ilhota registra 32 mortes, todas no Morro do Baú, que engloba várias montanhas, incluindo o Alto do Baú, Braço do Baú e Baú Central. Deslizamentos de várias encostas se somaram e arrastaram vastas extensões de terra.