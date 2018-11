Abril bate recorde de furtos em aeroportos de SP no ano Abril foi o mês de 2011 com o maior número de furtos nos dois principais aeroportos de São Paulo, de acordo com as estatísticas mensais da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Somados, Congonhas, na zona sul da capital paulista, e o Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana, registraram 156 casos, média de cinco por dia.