Abril Educação compra Wise Up em operação de R$877 mi

A transação, segundo comunicado, ocorrerá em etapas, sendo que a primeira prevê a aquisição de 56,67 por cento da Wise Up por meio do pagamento de 221 milhões de reais à vista, mais duas parcelas de 133 milhões de reais cada.

Já as etapas seguintes preveem a incorporação dos 43,33 por cento restantes da Wise Up por meio da emissão de cerca de 8,14 milhões de novas units --que mesclam ações ordinárias e preferenciais.

"Com esta aquisição, a Abril Educação, que também conta com a rede de franquias Red Balloon e é licenciada no Brasil e acionista do serviço de ensino de idiomas online Livemocha, se posiciona como um dos líderes de ensino de idiomas no Brasil", afirmou a companhia, no comunicado.

Fundada em 1995, a Wise Up explora franquias de sistema próprio de ensino, associadas ao licenciamento de marcas próprias, produção, edição, distribuição e comercialização de materiais didáticos.

A rede possui atualmente 338 escolas franqueadas em 89 municípios brasileiros, 36 em plataformas de petróleo no Brasil e 21 unidades em quatro cidades no exterior.

Às 10h02, as units da Abril Educação exibiam variação negativa de 0,04 por cento, cotadas a 46,96 reais, logo após abertura dos negócios. No mesmo horário o Ibovespa mostrava perda de 0,11 por cento.

(Por Vivian Pereira)