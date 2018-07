Abril Educação compra Wise Up por R$877 mi

A compra envolve 100 por cento do Grupo Ometz, que além da Wise Up detém as marcas Lexical, You Move, You Move Teens, Put2gether e Wise Up Teens, informou a Abril Educação.

A transação ocorrerá em etapas simultâneas, sendo que a primeira prevê a aquisição de 56,67 por cento da Wise Up por meio do pagamento de 221 milhões de reais à vista, mais duas parcelas de 133 milhões de reais cada. A primeira parcela vence no quarto aniversário do fechamento da operação e a segunda ocorre no quinto ano após a compra.

A aquisição ocorre depois que a Abril Educação anunciou em julho a compra de 51 por cento da rede de idiomas Red Balloon por cerca de 30 milhões de reais.

Às 11h46, as units da Abril Educação exibiam alta de 2,17 por cento, a 48 reais. No mesmo horário, o Ibovespa mostrava alta de 0,38 por cento.

A Wise Up tem uma rede formada por 338 escolas franqueadas em 89 cidades do Brasil e outras unidades em plataformas de petróleo. A empresa também tem algumas escolas na Argentina, Colômbia e Estados Unidos. Ao todo, a rede tem 76 mil alunos.

"A companhia acredita que a Wise Up destaca-se pelo seu grande potencial de crescimento e expansão geográfica, elevada rentabilidade, alto retorno sobre capital investido", afirmou a Abril Educação, sem dar detalhes.

Segundo a companhia, as etapas seguintes da aquisição preveem a incorporação dos 43,33 por cento restantes da Wise Up por meio da emissão de cerca de 8,14 milhões de novas units --que mesclam ações ordinárias e preferenciais. Os novos papéis, representativos de 9,7 por cento do capital social da Abril Educação, terão restrição de negociações por até 18 meses.

A Abril pretende manter Flávio Augusto da Silva, fundador do grupo Ometz, no comando da Wise Up. O empresário, "junto com sua esposa Luciana Diniz da Silva, torna-se o terceiro maior acionista da Abril Educação".

(Por Vivian Pereira)