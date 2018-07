Abril Educação fecha venda de livros didáticos por R$245 mi para programa do MEC

O acordo se deu no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático de 2015.

O valor, referente apenas aos títulos físicos, inclui um volume adicional de 1,6 milhão de livros a título de reserva técnica, além dos 30,4 milhões de livros divulgados pela companhia na véspera.

Segundo a Abril Educação, que tem foco na educação básica e pré-universitária no Brasil, os livros digitais serão negociados separadamente em data futura ainda a ser informada pelo FNDE, que é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC).

Do total de livros vendidos pela companhia, 21,7 milhões correspondem à nova adoção de livros referentes aos anos do Ensino Médio e 10,3 milhões às reposições dos anos anteriores (Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II).

(Por Marcela Ayres)