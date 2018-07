Abuso de autoridade No dia 9 de setembro, meus pais estavam numa picape trafegando pela Avenida Voluntário Benedito Sérgio com os netos de 11 e 9 anos. Um policial militar os parou. Minha mãe, que dirigia, admitiu que estava errada em ter quatro pessoas na cabine, entre elas crianças. O policial ordenou que os ocupantes descessem. Meu pai e meu sobrinho, de 9 anos, saíram do carro. Os dois têm deficiência auditiva e não podem molhar os aparelhos. Naquela hora, estava garoando e o menino entrou em pânico. Nervosa, minha mãe parou o veículo um quarteirão depois para que eles retornassem. A viatura foi atrás dela. O policial mandou parar o carro e desceu com um fuzil na mão. Assustadas, as crianças começaram a chorar. Também chorando, minha mãe explicou que meu pai, de 70 anos, tem um tumor (neurinoma-acústico) e que não poderia ficar na chuva, pois tinha de passar por uma cirurgia no dia seguinte. Por causa do tumor, ele perdeu o equilíbrio e não pode andar sozinho. Indiferente e com a arma em punho, o policial a multou. O que questiono não é a multa em si, mas a situação humilhante, constrangedora e coercitiva. Se era só para multar, por que não o fez antes? À noite, meu pai e as crianças só conseguiram dormir com calmantes.