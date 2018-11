Abusos eram conhecidos na região há dez anos

Certos da impunidade, os condenados tratavam do assunto publicamente. Uma vez, no púlpito, monsenhor Raimundo Gomes Nascimento atacou Anderson Faria, um ex-coroinha que denunciou os abusos. "Ele disse que eu estava indo para o caminho do mal", recorda Faria.

Após a missa, a mãe do rapaz foi até a sacristia para reclamar. Só recentemente, quando o filho lhe falou sobre os abusos, ela compreendeu a homilia do monsenhor. "Ele não tinha vergonha do que fazia", diz Faria.

Há dois anos, quando os abusos vieram à tona, teriam ocorrido negociações para silenciar os ex-coroinhas. O bispo italiano dom Valério Breda, à frente da diocese de Penedo há 13 anos, teria sido informado de cada passo do suposto acordo, segundo os ex-coroinhas. / A.L.