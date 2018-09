AC reduz foco de queimadas; situação ainda preocupa De janeiro a 10 de setembro, o Acre registrou mais de 551 dos 28.035 focos de calor registrado no País. No último fim de semana, o Estado registrou entre os dias 9 e 10, 187 focos. De acordo com o quadro comparativo dos focos de calor dos anos de 2010 e 2011, houve uma queda significativa de 59% do início do ano até hoje, com 34% só no mês de setembro, segundo dados atualizados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.