Acaba hoje o prazo de inscrição para as bolsas do ProUni de meio de ano Termina hoje o prazo de inscrições o Programa Universidade para Todos (ProUni) de meio de ano. Estão sendo oferecidas 60.488 bolsas - 39.113 bolsas integrais e 21.375 parciais, de 50% da mensalidade - em 1.255 instituições. É a única etapa de inscrição; para se candidatar, o estudante deve se cadastrar no site mec.gov.br. A lista dos pré-selecionados será divulgada na segunda-feira. Podem concorrer candidatos que tenham alcançado a média de 400 pontos no Enem de 2009 e possuam renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa (para a bolsa integral) ou de até três salários mínimos por pessoa (para a bolsa parcial). Os alunos terão de comprovar as informações apresentadas nas instituições de ensino entre 22 de junho e 2 de julho.