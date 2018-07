Acaba hoje prazo para Dersa sinalizar Marginal do Tietê Na véspera do fim do prazo para a colocação da sinalização de trânsito definitiva em toda a Marginal do Tietê, em São Paulo, a via apresentava ontem dezenas de placas provisórias, outras encobertas com sacos plásticos e trechos onde não havia pintura no solo. A Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) tem até a noite de hoje para realizar a adequação, ou receberá multa diária de R$ 100 mil.