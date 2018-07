Acaba hoje vacinação de doentes crônicos

Doentes crônicos com menos de 60 anos têm até hoje para se vacinar contra a gripe suína. A campanha continua até o dia 21 para as pessoas com 60 anos ou mais em todos os Estados do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Nessas regiões também começa amanhã a imunização de idosos contra a gripe comum.

Adultos de 30 a 39 anos poderão se vacinar contra a gripe suína a partir de segunda-feira, quando começa a última etapa da campanha nacional de imunização. As crianças de 6 meses a 23 meses, gestantes e pessoas de 20 a 29 anos também podem procurar os postos de saúde. A vacinação continua para esses grupos até o dia 21 deste mês.

Crianças menores de 2 anos e aquelas com até 8 anos portadoras de doenças crônicas precisam retornar aos postos de saúde para receber a segunda dose e garantir a imunização.

O intervalo entre as doses recomendado pelo Ministério da Saúde é de 30 dias. Especialistas afirmam que o ideal é que as crianças estejam totalmente protegidas até o fim de maio, pois com a chegada do inverno aumentam os casos de gripe.

No Estado de São Paulo, 3,8 mil pontos de vacinação participam da campanha contra o vírus H1N1. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A recomendação é para que as pessoas levem a caderneta de vacinação.

50 milhões de doses. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, 45,5 milhões de doses contra a gripe suína já foram aplicadas no País. Hoje devem ser divulgados os números atualizados.

Os grupos formados por trabalhadores de saúde e crianças menores de 2 anos já alcançaram 100% de cobertura. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, em São Paulo já foram vacinadas 11, 5 milhões de pessoas.

Alimentos

Resolução da Anvisa publicada ontem exige informações sobre a quantidade de fenilalanina nos alimentos. O motivo é o tratamento da fenilcetonúria, doença que exige uma dieta controlada.

PROGRAME-SE

Doentes crônicos com menos de 60 anos

Têm até hoje para tomar a vacina contra a gripe suína.

Doentes crônicos com 60 anos ou mais

Podem se vacinar até o dia 21 deste mês. A imunização também continua para crianças menores de 2 anos, gestantes e pessoas de 20 a 29 anos.

Adultos de 30 a 39 anos

Podem se vacinar a partir de segunda-feira.