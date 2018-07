Acaba rebelião em presídio de Aracaju Acabou a rebelião dos presos do Complexo Penitenciário Advogado Antonio Jacinto Filho, em Aracaju. Todos os 131 reféns - três agentes penitenciários e 128 familiares de presos - foram liberados e os policiais do Batalhão de Choque da PM já iniciaram a revista dos presos dentro do presídio de segurança máxima.