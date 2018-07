'Acabou a moleza', diz Minc ao anunciar ações contra desmate

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, anunciou nesta sexta-feira, 10, que vai entrar com 81 ações contra empresas e pessoas físicas que desmataram 133 mil hectares de terras. Essas ações somam R$ 227 mil em multas. "Acabou a moleza. Tremei poluidores. Vão pegar um xilindró, onde couber", afirmou Minc. Das 81 ações, 25 vão ser ajuizadas hoje - as outras restantes até o dia 30. Na lista das 81 ações, 18 fazem parte da lista divulgada há cerca de duas semanas com as 100 maiores empresas, pessoas físicas e órgãos do governo que desmataram nos últimos anos. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que encabeçava a lista, não será alvo de ação porque, segundo o ministro, comprometeu-se a doar terras para conservação ambiental, além de promover o replantio na área desmatada. "Se o Incra pagar a multa em dinheiro, esse dinheiro ia para uma conta pública. O que me garante que esse dinheiro ia para conservação?", indagou Minc. Segundo ele, a lei também permite que empresas e pessoas físicas façam doações de terras e se comprometam a replantar a área devastada para se livrarem da ação civil pública e, conseqüentemente, da multa. Mas, até agora, ninguém, além do Incra, manifestou interesse nesse sentido. "No total, fazendeiros e empresas terão de recompor aproximadamente 133 mil hectares destruídos no Mato Grosso, no Pará e em Rondônia e pagar o equivalente a 227 milhões de reais em multas à União", informou a nota. Para comprovar as infrações constatadas em campo, o governo utilizou imagens de satélite com o histórico do desmatamento dessas áreas, além de laudos e pareceres sobre os danos ambientais causados por esses desmatamentos não-autorizados. O ministério divulgou também uma lista com o nome dos produtores e empresas autuados. Uma empresa sediada no Mato Grosso foi multada em aproximadamente 17 milhões de reais por desmatar quase 10 mil hectares nos municípios de Cuiabá e Paranatinga. Dentre os fazendeiros, um produtor de Ipiranga do Norte (MT), que desmatou 2.838 hectares, terá de pagar a maior multa: 14,1 milhões de reais. Nas ações, o governo pede a desocupação imediata das áreas degradadas e a obrigação de uma constante recuperação dos danos pelos infratores, além de pedir a suspensão da participação deles em linhas de financiamento. O governo quer também o depósito integral, em uma conta bloqueada pela Justiça, do valor bruto da comercialização de toda a produção agropecuária em desenvolvimento nessas áreas. Segundo o ministério, essa seria uma forma de impedir o enriquecimento ilícito. (Com Reuters)