Academia da PM terá vestibular exclusivo

Segundo o capitão Celso Antonio de Oliveira, da Divisão de Seleção e Alistamento da PM, a Fuvest não atendeu ao cronograma do concurso após a regulamentação da Lei de Sistema de Ensino da PM do Estado de São Paulo. O vestibular da Fuvest, que seleciona alunos para a USP e a Santa Casa, está marcado para novembro. Os exames da Barro Branco começam no dia 10 de outubro.

Oliveira estima que, por causa da alteração de datas, o número de inscritos neste ano passe de 5 mil - na seleção anterior, foram 3.453 candidatos. A academia oferece as mesmas 90 vagas, sendo 60 para homens e 30 para mulheres. "Agora não estamos mais no calendário tradicional dos vestibulares", justifica o capitão.

Os aspirantes a oficiais terão de responder a 80 questões de múltipla escolha de português, língua estrangeira, matemática, história e geografia, além de filosofia e sociologia. "A nossa área lida basicamente com ciências humanas", diz Oliveira.

Para Fernando Telles Pires, diretor do curso Getepê, especializado em preparar candidatos para exames de ingresso à carreira militar, as mudanças são positivas. Filho de um ex-general, ele aproveitou para relançar uma turma específica para o Barro Branco. "A gente não fazia isso há uns dez anos, porque as pessoas podiam estudar em qualquer cursinho que prepara para a Fuvest. Conseguimos mais de cem alunos", comemora. "Mesmo que a concorrência fique maior, não há necessidade de o candidato saber física, química e biologia, porque não são conhecimentos pertinentes à atividade que ele vai exercer no futuro."

Procurada por dois dias pela reportagem, a Fundação Vunesp não quis comentar as alterações no processo seletivo.