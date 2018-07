Academia e prédio incendiados em SP eram irregulares

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o auto da academia Smart Fit foi negado porque a empresa fez uma reforma no espaço, alterando a planta. Antes da academia, inaugurada nesta semana, funcionaram no espaço uma sala de cinema e um estacionamento.

A Prefeitura informou que a academia não tinha Alvará de Funcionamento nem havia ingressado com o pedido do documento. O prédio comercial onde o estabelecimento funciona, no térreo, solicitou o Auto de Verificação de Segurança (AVS) em 2011, e a demanda ainda segue em análise. O prédio residencial de 25 andares afetado pelo fogo, por sua vez, tem o AVS desde 2000.

Em nota, a Smart Fit, informa que "a direção da empresa está em contato com autoridades para identificar as causas (do incêndio) e poderá prestar mais esclarecimentos quando tiver informações suficientes".